Boluspor, Eskişehirspor olan karşılaşmasında 3-0 galip geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Boluspor’un atağında İrfan Başaran’ın ceza sahası içinden vuruşunu kaleci son anda çeldi.
8. dakikada sol kanattan atağında Akubueze’nin ortasında Poepon’un kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
21. dakikada Mustafa Durak’ın ceza sahası dışından şutunu kaleci kornere çeldi.
47. dakikada Boluspor’un sol kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda İrfan’ın sert şutunu kaleci çizgide kurtardı.
59. dakikada Eskişehirspor savunmasının hatasında topu alan Yusuf Emre’nin ara pasında Poepon meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
78. dakikada sol kanattan Akabueze’nin son çizgiye inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Poepon’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
90+1. dakikada ceza sahası içinde Santos’un pasında topla buluşan Yusuf Emre Gültekin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
KÜNYE
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Onur Karabaş xx, Murat Temel xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Furkan Şeker xx, Alim Öztürk xx, Renato xx, Umut Meraş xx, İshak Çakmak xx, Yusuf Emre Gültekin xxx, İrfan Başaran xx (Santos dk. 82 ?), Akabueze xx (Özgür İleri dk. 90 ?), Mustafa Durak xx (Melih Okutan dk. 73 xx), Poepon xxx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Diarra, Burak Asan, Furkan Demir, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan x, Hasan Hüseyin Acar x, Aykut Akgün xx, Dorukhan Toköz xx (Andaç Güleryüz dk. 84 ?), Uğur İnceman x (Semih Şentürk dk. 70 x), Erkan Zengin xx, Ofoedu xx, Kaan Kanak xx, Akaminko xx, Hürriyet Gücer xx, Bruno Mezenga x (Hasan Ayaroğlu dk. 59 x)
Yedekler: Gökhan Siverek, Bilal Aziz Özer, Fıratcan Üzüm, Muhammet Serdar Yazıcı, Semih Güler, Mehmet Özcan
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Poepon (dk. 59 ve 78), Yusuf Emre Gültekin (dk. 90+1) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Mezenga, Aykut Akgün, Uğur İnceman, Hasan Ayaroğlu, Ofaedu (Eskişehirspor), İshak Çakmak, Umut Meraş (Boluspor)