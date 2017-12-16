Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 17.20’de Malatya Havaalanı'na inen Galatasaray kafilesini taşıyan özel uçağı sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı. Malatya deplasmanında liderliği bırakmak istemeyen Aslan, devre arasına kadar puan kaybetmemeyi hedefliyor. Hafta içi hazırlıklarını bu yönde yapan sarı-kırmızılılarda Mariano, Tolga ve Latovlevici kafilede yer almadı. Malatya’da taraftarının yoğun sevgi gösterileri eşliğinde konaklayacağı otelin yolunu tutan sarı-kırmızılılarda morallerin iyi olduğu gözlendi. Bu arada Ultraaslan Taraftar Grubu, takım otobüsüyle taraftar arasına polisin güvenlik şeridi çekmesi nedeniyle havaalanı dışına çıkarak bir süre yönetimi protesto etti. Yolu kapatmak isteyen taraftarlar polisin müdahalesiyle bu düşüncesini gerçekleştiremedi.

3 deplasman karşılaşmasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı

Galatasaray ligde son 3 deplasman karşılaşmasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 5-1 ve Beşiktaş'a da 3-0 mağlup oldu. E.Yeni Malatyaspor müsabakası ile deplasmandaki kötü seriyi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, aynı zamanda devre arasına kadar da puan kaybı yapmamayı hedefliyor.