Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdeş, karşılaşmanın zor geçtiğini belirterek, "Takımlar birer puan aldı. Son haftalarda oyun ve puan olarak çıkıştaki Gençlerbirliği'nin kazanarak alt sıralardan üst sıralara çıkmak için mücadele etti. Bizde kazanarak üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Maç ikili mücadele şeklinde geçti" ifadelerini kullandı.

"Bir takım kazanacaksa biz galibiyete daha yakındık”

Karşılaşmada pozisyonlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini ifade eden Özdeş, "Rakibimiz korner ve yan toplardan etkili olmaya çalıştı. Bir takım kazanacaksa biz galibiyete daha yakındık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçı kazanarak üst sıraları zorlamaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.