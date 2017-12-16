Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yıldırım, "Dün akşam yayınlanan bir programda, kulübümüzün, Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Domagoj Vida'nın transferi için sezon başında devreye girdiği ve oyuncu için 4,5 milyon Euro gibi bir bonservis ücreti önerdiği iddia edilmiş, ne yazık ki bu iddia bazı internet sitelerinde yer bulmuştur. Bahse konu oyuncuyla herhangi bir ilgimiz bulunmamakla birlikte, bu tür tabiri caizse aptalca iddiaların 2 camiayı karşı karşıya getirmek adına ortaya atıldığını düşünmekteyim. Söz konusu iddia tamamıyla yalandır. Kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim" dedi.
Aziz Yıldırım'dan Vida açıklaması
16.12.2017 - 20:53 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün akşam bir TV kanalında çıkan sarı-lacivertli kulübün sezon başında Vida ile ilgilendiği haberini yalanladı.
Etiketler : vida,fenerbahçe,aziz yıldırım,beşiktaş,
528099 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/528099.aspx
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-5
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5
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8
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Malatyaspor
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4
4
7
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Osmanlıspor
15
4
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22
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Konyaspor
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2
9
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Antalyaspor
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O.
G.
B.
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Y.
A.
P.
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Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
16
8
5
3
22
15
7
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Ç. Rizespor
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Adana Demirspor
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