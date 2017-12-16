Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yıldırım, "Dün akşam yayınlanan bir programda, kulübümüzün, Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Domagoj Vida'nın transferi için sezon başında devreye girdiği ve oyuncu için 4,5 milyon Euro gibi bir bonservis ücreti önerdiği iddia edilmiş, ne yazık ki bu iddia bazı internet sitelerinde yer bulmuştur. Bahse konu oyuncuyla herhangi bir ilgimiz bulunmamakla birlikte, bu tür tabiri caizse aptalca iddiaların 2 camiayı karşı karşıya getirmek adına ortaya atıldığını düşünmekteyim. Söz konusu iddia tamamıyla yalandır. Kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim" dedi.