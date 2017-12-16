Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin 18. hafta mücadelesinde Stamford Bridge Stadı'nda Southampton'ı ağırlayan Chelsea, 45. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle öne geçerek karşılaşmayı 1-0 kazandı.Son üç lig maçından sadece 1 puan çıkarabilen Arsenal ise Emirates Stadı'nda konuk ettiği Newcastle United'ı Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil'in 23. dakikada ağları havalandırmasıyla 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından ligde Chelsea 38 puanla üçüncü, Arsenal ise 33 puan ve maç fazlasıyla dördüncü sırada yer aldı.