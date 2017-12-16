Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaşmanın son hazırlığını gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 pas ve dar alanda oyun ile top kontrolü üzerinde durdu. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.