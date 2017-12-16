Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaşmanın son hazırlığını gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 pas ve dar alanda oyun ile top kontrolü üzerinde durdu. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Beşiktaş Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı
16.12.2017 - 20:54 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Etiketler : beşiktaş osmanlı maçı,beşiktaş osmanlı,
528103 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/528103.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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G.
B.
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A.
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A.
P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
15
9
3
3
25
16
9
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Beşiktaş
15
7
6
2
23
13
10
27
5
Kayserispor
15
7
6
2
23
17
6
27
6
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
7
Trabzonspor
15
7
4
4
31
27
4
25
8
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
9
Sivasspor
16
7
2
7
21
26
-5
23
10
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
11
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
12
Aytemiz Alanyaspor
16
5
3
8
27
30
-3
18
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Osmanlıspor
15
4
2
9
22
27
-5
14
15
Konyaspor
15
4
2
9
15
21
-6
14
16
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
17
Gençlerbirliği
16
3
4
9
19
31
-12
13
18
Karabükspor
15
2
2
11
13
26
-13
8
16. Hafta Maçları
16.12.2017
Gençlerbirliği 0 - 0 Kasımpaşa
16.12.2017
Trabzonspor - Bursaspor
17.12.2017
Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
17.12.2017
Medipol Başakşehir Fk - Antalyaspor
17.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Kayserispor
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Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray
17.12.2017
Beşiktaş - Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.12.2017
Fenerbahçe - Kardemir D.Ç. Karabükspor
18.12.2017
Göztepe - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
16
8
5
3
22
15
7
29
3
Ç. Rizespor
16
8
4
4
33
23
10
28
4
Giresunspor
15
7
6
2
22
13
9
27
5
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
6
Boluspor
16
7
2
7
20
16
4
23
7
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
8
Adanaspor
15
6
4
5
18
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-4
22
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Gazişehir G.Ant
16
4
8
4
18
13
5
20
10
Elazığspor
15
5
5
5
22
20
2
20
11
Altınordu
15
5
4
6
22
22
0
19
12
Eskişehirspor
16
5
6
5
32
27
5
18
13
Erzurumspor
15
4
6
5
17
19
-2
18
14
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
15
Samsunspor
15
3
7
5
12
17
-5
16
16
Denizlispor
16
3
4
9
15
26
-11
13
17
Grandmedical Manisaspor
15
5
2
8
18
23
-5
8
18
Gaziantepspor
16
1
4
11
7
36
-29
4