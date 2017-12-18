Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta topladığı 12 puanla zirvenin iddalı ekiplerinden birisi olan Fenerbahçe taraftarıylada bütünleşti. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler Kasımpaşa maçında olduğu gibi Karabükspor karşısında da takımlarını yalnız bırakmadı. Fenerbahçeliler karşılaşma öncesinde stat kapılarında uzun kuyruklar oluştururken, takımlarının lehine tezahüratta bulundu.