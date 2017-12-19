Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, 13 Ocak'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Peki Galatasaray neden erken seçim kararı aldı, bu kararda önemli olan etkenler neler? Yeni Malatya mağlubiyetinin ardından Igor Tudor'la yolları ayıran Galatasaray'da yönetim, 13 Ocak'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da dâhil olmak üzere Türkiye'de herkes, Galatasaray neden seçime gidiyor, toplantıda neler konuşuldu sorularının cevaplarını arıyor. İşte Galatasaray'ın seçime gitmesindeki en büyük etkenler...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Tudor ile yolların ayrılmasının ardından "Fatih Terim gelirse istifa ederiz" diyen sarı-kırmızılı yöneticilere "İstifanızı verin, olağanüstü seçime gidiyoruz" şeklinde cevabını verdiği konuşuluyor.

2-1'lik Yeni Malatya yenilgisi ile Galatasaray'da yer yerinden oynadı. Teknik direktör İgor Tudor'un görevine son verilirken, Galatasaray yönetimi seçime gitme kararı aldı.

İşte dün yaşanan olayların perde arkası: İki hafta önceki derbide Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray'da kriz toplantısı yapıldı. İgor Tudor'dan desteğini çeken başkan Dursun Özbek, ilk kez Fatih Terim ismini ortaya attı.

GALATASARAY NEDEN SEÇİME GİDİYOR?

Terim'i duyan yöneticilerden Can Topsakal ve Eşref Alaçayır, Özbek'e, "Fatih Terim bugün gelirse yarın istifa ederiz ve yönetim düşer seçime gitmek zorunda kalırsınız" çıkışını yaptı.

Yönetimde Terim'le ilgili çatlak sesler üzerine geri adım atıldı ve Tudor'a 3 maçlık son bir şans verildi.

ÖZBEK: SİZ BENİ TEHDİT Mİ EDİYORSUNUZ?

Malatya'daki yenilgi sonrası Tudor'u kovmaya karar veren başkan Dursun Özbek, dün 14:15'te Türk Telekom Stadı'nda yönetim kurulunu topladı. 3 saati geçen toplantıda yönetim içindeki herkes Tudor'un görevden alınmasına onay verdi. Fatih Terim'den başka alternatif kalmadığını düşünen Dursun Özbek kendisine seçim kozu oynayan yöneticilere, "Beni tehdit mi ediyorsunuz? Herkes istifasını versin, olağanüstü seçime gidiyoruz. Güvenoyu da alacağız" dedi ve toplantı sona erdi.

DURSUN ÖZBEK'İN BU KARARI ALIRKEN HEDEFLERİ NEYDİ?

1-Seçime giderek yönetimde sorun çıkaran, istemediği isimleri ekipten çıkaracak.

2-Mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul için çalışan ve önlerinde 5 ay süre olduğunu düşünen Galatasaray muhalefeti hazırlıksız yakalandı. Aday olacakların önünde bir aydan kısa bir süre var.

3-Başkan Dursun Özbek, Fatih Terim'i göreve getirerek taraftarın desteğini de alacak.