Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na göre, 5 yıl üst üste zarar açıklayan halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar sona eriyor. Galatasaray Sportif A.Ş. 01.06.2017-31.05.2018 dönemine kadar kara geçmez ise mevzuata göre şirketin yönetimi değişecek. Galatasaray Sportif A.Ş. Mayıs 2018'de de zarar açıklarsa A Grubu hisse statüsünde imtiyazı ortadan kalkacak ve Sermaye Piyasası, istediği insanları Galatasaray Sportif A.Ş.'ye atama hakkına sahip olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de bugün yaptığı toplantıda bu duruma değindi. Başkan Özbenk, "Halka açık şirketlerde 5 yıl üst üste zarar etmek, bazı haklarınızdan mahrumiyet getiriyor. 2018 Mayıs ayında Galatasaray Sportif A.Ş.'nin istenildiği şekilde sonuç almak zorundayız. 2018 Mayıs'ı Galatasaray için çok önemli. Şampiyonluk yürüyüşümüz var. Bu yürüyüşte yönetime destek verilmesi, huzur olması lazım. 2018 Mayıs'taki başarısızlık Galatasaray'a çok kötü bir gelecek hazırlar" dedi.