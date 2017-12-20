Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız futbolunun yükselen yıldızı; Kylian Mbappe; France Football dergisine konuştu. 20 yaşına basan futbolcu, Paris Saınt-Germain'e transferinde Neymar'ın büyük rol oynadığını dile getirdi.

Mbappe,, "O’nunla her şey daha farklı oldu. Beni kanatları altına aldı. Ben ondan daha geç takıma katıldım. Buna karşın Neymar bana transferimle ilgili sürekli mesaj gönderdi" dedi.

Fransız forvet, Neymar'ın saha içinde de kendisine büyük yardımlarda bulunduğuna dikkat çekti...

Kylian Mbappe, France Football'un 10 yıllık hedefiyle ilgili bir sorusuna, "Dünyanın en iyi kulübünde forma giymek istiyorum. Bu Paris Saint-Germain ise, burada kalmak isterim" yanıtını verdi.

Neymar ve Cavani ile birlikte çok iyi bir ortaklık kurduklarını dile getiren başarılı futbolcu, hücumda herkesin birbirini iyi anladığı değerlendirmesini yaptı.