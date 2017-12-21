Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Avrupa’da Cenk Tosun savaşı yaşanıyor. Ocak ayında yıldız golcüyü transfer etmek için dev kulüpler sıraya girmiş durumda. Manchester City ve Real Madrid kulüpleri Şampiyonlar Ligi maçlarında scout ekibine Cenk Tosun’u izletmişti. Son olarak İtalyan basınında Juventus ve Milan’ın da devreyre girdiği haberleri çıktı. Fransa’dan Monaco ve Lyon da onu istiyor ancak en ciddi talipler İngiltere’den. Crystal Palace, Newcastle ve Tottenham arasındaki savaşa Everton da katıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamlarında üst üste 2. defa en güzel golü atan futbolcu unvanıyla da şöhretine şöhret katan Cenk Tosun’un ocak ayında mı yoksa sezon sonunda mı gideceği en çok merak edilen konu hâline geldi. Gelişmelere bakıldığında ise yıldız oyuncunun ara transfer döneminde Beşiktaş’tan ayrılma ihtimali öne çıkıyor.

Bayern’i düşünüyor

Detaylandıralım; Öncelikle Cenk Tosun bu sezonki kadar popüler olmayabilir ve fiyatı da bu dönemdeki kadar yükseğe ulaşamayabilir. Hem golcü oyuncu, hem de yönetim şu anda ince hesaplara devam ediyor. Demba Ba ve Mario Gomez isimlerinin yöneticiler tarafından son zamanlarda sık sık dile getirilmesi de ara transfer döneminde Cenk Tosun’un ayrılacağını işaret ediyor. 26 yaşındaki Tosun’un kafasını karıştıran konu ise Bayern Münih eşleşmesi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda göstereceği performansla fiyatını katbekat artırma ihtimalinin yanı sıra, elenme ve beklenen performansı gösterememe durumunda gözden düşme ihtimali de bulunuyor.