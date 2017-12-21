Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Şampiyonluk hedeflediği sezona kötü bir başlangıç yapan ancak kısa sürede toparlanarak zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın da keyfi yerine geldi. Osmanlıspor deplasmanı sonrası istifanın eşiğinden dönen tecrübeli teknik adam “Bazen dip yapmakta fayda var” derken “Hiç kimseye ihtiyacımız olmadan kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” ifadesini kullandı. İlk günden beri şampiyonluğa inandığını ve yaşanan hiçbir şeyin inancını sarsmadığını dile getiren Kocaman “Şu anda iyi yerdeyiz ve bunu geliştirerek devam ettirecek potansiyelimiz var” açıklamasında bulundu.

“Biraz gaza bassak yeter”

Takımın yaşadığı kaotik süreçten güçlenerek çıktığını vurgulayan Aykut Kocaman “Bazen bir şeylerin anlaşılması, görülmesi için dip yapmakta fayda var. O dipte kalabiliyorsunuz da yükselişe geçebiliyorsunuz da. Biz zor olanı başarıp ayağa kalktık. Fenerbahçe’ye yakışan da bu” diye konuştu. Henüz tam anlamıyla istenilen performansa ulaşmadıklarını dile getiren Kocaman “Hem bireysel hem de takım anlamında geliştirmemiz gerekenler var. Yardımlaşma, oyun akışını ve topu hızlandırma, öne çıkışlar ve geri dönüşler değerlendirildiğinde yüzde 70’lerdeyiz. Katedecek yolumuz bulunuyor. Ama bu rakamları biraz yukarı çekmemiz bile bizi sezon sonunda olmamız gereken yere taşır” dedi.