Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Igor Tudor’un görevine son veren ve ilk yarının son maçına geçici teknik direktörle çıkacak olan Galatasaray’da koltuğa kimin, ne zaman oturacağı muhalefetteki isimlerin seçim çalışmalarıyla doğrudan ilintili. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, 20 Ocak’taki erken seçim öncesi kendinden çok emin olsa da, karşısına güçlü bir adayın çıkma ihtimalini de düşünerek hareket ediyor. Futbol takımını geçici olarak altyapı sorumlusu Emrah Bayraktar’a emanet eden Dursun Özbek, yeni teknik direktörü belirlemek için, karşısına çıkacağı rakibi bekliyor. Kulislerde rakiplerini ve oluşturacağı yönetim kurulunu bekleyen Özbek’in, karşısında güçlü bir liste gördüğü takdirde Fatih Terim’in kapısını çalacağı konuşuluyor.

Kilit isim; Albayrak

Taraftarın ısrarla istediği Fatih Terim ile ilgili net konuşmayan Dursun Özbek’in bu yüzden beklediği ifade ediliyor. Galatasaray’da kapalı kapılar ardından konuşulan isimlerin başında da eski yönetici Abdürrahim Albayrak geliyor. Camianın önde gelen isimleri Albayrak’ın bu seçimde kilit rol oynayacağı herhangi bir ismin listesinde olması hâlinde de dengeleri değiştirebileceği ifade ediliyor. Öte yandan şu ana kadar kamuoyuna karşı sessizliğini koruyan Adnan Öztürk’ün de geçmişte problem yaşamış olsalar da, her şeyi bir kenera bırakıp Albayrak’la görüştüğü gelen bilgiler arasında.