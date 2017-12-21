Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor’da açıklamalar yaptı. “Trabzonspor iyi bir hava yakalamış durumda. Oyuncularıyla, yönetimiyle, dünyanın her yerindeki Trabzonspor taraftarıyla birlikte çok mutluyuz” diyerek takımın durumundan memnuniyetini dile getiren Usta, “Trabzonspor şampiyonluğun adaylarından birisidir. Bu kulübün hedefi her zaman zirvedir. Bugünkü Trabzonspor takımı kulübe ait bir takımdır. Teknik direktöre ait bir takım değildir. Geçmiş hocadan bahsediyorum (Ersun Yanal). Zirve yarışında biz de varız” şeklinde konuştu.

Sınırlı takviye

“Transfer olacak mı? “ sorusuna, “Bizim ne yapacağımız Rıza Hoca ile görüşmelerimiz sonucunda belli. Devre arasında hiçbir oyuncu almasak bile çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Diğer takımlara göre en az hareketlilik yaşayacak takım biz olacağız” cevabını veren Usta, “Sosa hazır olmadan oynadı. Bunun sıkıntısını çektik. Sosa bize lazım. Şehirle bir sıkıntısı yok, onunla yola devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

VAR’a varız

Beşiktaşlı Medel’i pahalı olduğu için alamadıklarını, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’e tekliflerin geldiğini belirten başkan, “Bu gençler şımarmıyor. Biz olsak şımarırız. Çok çalışmalılar” vurgusu yaparken, “Hakemler aleyhimize kararlar verebiliyor. Kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Şu dönemde yarım puan bile kaybetmeye tahammülümüz yok. VAR sistemini destekliyorum, olmalı bence” dedi.