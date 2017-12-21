Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA’de Washington Wizards’ın New Orleans Pelicans’ı 116-106 yendiği mücadele âdeta bir Türk gecesine sahne oldu. Capital One Arena’daki maçta Pelicans’ta forma giyen ve uzun süren tedavisinin ardından yeniden takıma dönen millî basketbolcu Ömer Âşık, maç boyunca özellikle Türk seyircilerden tezahürat ve alkış toplarken, devre arası da Türk vatandaşlarının yaptığı dans gösterisi görülmeye değerdi. Organizasyonu ATADC tarafından yapılan ve maçın devre arasında sergilenen Türk halk dansları salondan büyük alkış aldı. Türk basketbolseverler kadar Amerikalı seyirciler de gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi. NBA’de oynanan diğer maçlarda ise şu skorlar alındı: Philadelphia-Sacramento: 95- 101, Milwaukee-Cleveland: 119-116.