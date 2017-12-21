Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş devre arası transfer dönemi yaklaşırken planlamalarını yapmaya devam ediyor.

VİDA OCAK'TA GELİYOR



Domagoj Vida ile aylar öncesinden anlaşan Beşiktaş, Ukrayna'dan ayrılan ve Dubai'de tatilde olan oyuncunun Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atacağı günü bekliyor.

DEMBA BA, CENK GİDERSE ALINACAK



Vida dışında çok gerekli olmadıkça takviye yapmayı düşünmeyen Beşiktaş'ın diğer transfer gelişmelerini gidecek oyuncular belirleyecek.

Her gün İngiliz basının manşetlerini süsleyen Cenk Tosun, devre arasında ayrılamaya en yakın isim gibi dursa da başta Başkan Fikret Orman olmak üzere transfer komitesinin diğer üyeleri Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun görüşleri gayet net; Cenk değerini bulmadan hiçbir şekilde satılmayacak.

Cenk'in satılması durumunda ise daha önce iki defa siyah-beyazlı formayı giyen Demba Ba transfer edilecek.

GİTMEK İSTEMİYORLAR



Diğer taraftan kadroda düşünülmeyen (Boyko, Aras,Veli) isimlerin gitmek istememesi yönetimin canını sıkıyor.

Beşiktaş şimdi bu üç oyuncuyu da devre arasında kiralık veya bonservisi ile göndermek istiyor. Ancak Boyko'nun 1 milyon, Aras Özbiliz'in 1.5 milyon, Veli Kavlak'ın da 1.1 milyon euro olan garanti ücreti bu oyunculara gelen tekliflerin sözleşme aşamasına gelmesine engel oluyor.

Boyko'ya Yunanistan, Ukrayna ve Rus takımlarından gelen tekliflerin Beşiktaş'ın istediği düzeylerde olmadığı ve oyuncunun da Beşiktaş'tan aldığı garanti ücrette ısrar etmesinin tüm transfer görüşmelerine set çektiği öğrenildi.

Aras Özbiliz için de özellikle Anadolu takımlarından gelen sözlü tekliflerin oyuncunun aldığı garanti maaş öğrenildikten sonra resmiyete dökülmeden geri çekildiği gelen bilgiler arasında.

VELİ 3 YILDIR SAKAT



3 yıldan fazla bir süredir sakatlıklarla boğuşan ve sezon başında, aldığı garanti ücreti 1.1 milyon euroya düşüren Veli Kavlak içinse herhangi bir teklif gelmediği bildirildi.

Bu arada Beşiktaş'ta yeniden gündeme gelen Demba Ba transferi gerçekleşirse kiralanacak bir diğer isim de Mustafa Pektemek olacak.

Ancak Mustafa Pektemek'in de 1.6 milyon Euro olan garanti maaşı takımdan gönderilmesinde zorluk çıkartacağa benziyor.