Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

YAYINCI KURULUŞ GÖREVLİLERİNE TEPKİ

Şenol Güneş, beIN Sports'un yayına geç almasına tepki gösterdi ve "Bunu aynı arkadaşlar yapıyor. Biz buraya gelmek durumundayız. Geldim ve beklemem söylendi sonra odama gittim. Arkadaş bir şeyler konuşuyor, bilgi sahibi olsun. Kendi yanlışlarıyla bizi suçlayamazlar. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok. Bizi eleştirebilirler ama suçlayamazlar. Sonuçla ilgili konuşmam. Başkalarının rahatsızlığı varsa bilemem." dedi.

"POZİSYONLARIMIZ VARDI AMA..."

Maçla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Her maçta oyuncuların temposu aynı olmayabilirdi. Biz sahaya kazanmak için çıktık ve olabildiğince pozisyonumuz vardı. Vuruş tekniği olarak eksik kaldık. Orta isabetinde de eksik kaldık. Ön direğe gelen ortalarda koşu yapabilirdik. Rakibin olmayacak şekilde attığı bir gol, o topu da biz kaptırdık ve müdahale eksikliğimiz vardı. Yediğimiz gole bakarsanız, biz daha net fırsatları yakaladık ama atamadık. Biz oyun olarak ikinci yarının belli bölümünden sonra oyun disiplininden koptuk." diye konuştu.

NEGREDO NEDEN ÇIKTI, CENK NEDEN GİRDİ?

Cenk Tosun'u oyuna alması hakkında açıklama yapan Şenol Güneş, "Cenk'i oyuna aldık çünkü sabit durma yerine daha hareketli olmak istedik. Oyuncuların niyetin şüphem yok ama daha konsantre olmalıyız. Kaçan goller, ortalara gidememek bu tartışılabilinir ama rakip o kadar etkisiz anda gol atarsa, oyun başka yereye gider." ifadelerini kullandı.

"BEN KİMSEYE 'NEDEN SAVUNMA YAPIYORSUN?' DEMEM"

Basında yer alan "Şenol Güneş rakipler bize kapalı oynuyor diye eleştiriyor" sözleriyle ilgili konuşan deneyimli teknik adam "Hiç bir takıma 'Neden savunma yapıyorsun?' demedim. Savunma yapan takımların zaman geçirmesini eleştirdim. Bizim söylediğimizi yanlış anlıyorlar, kamuoyunu yönlendiriyorlar. Algı operasyonu yapılıyor. Ben kimsenin oyununa karışmam. Oyunu çirkinleştirmeyi her zaman söylerim." dedi.

"BAŞARISIZLIK VARSA SORUMLUSU BENİM"

Güneş, ilk yarıda yaşadıkları puan kayıplarının hatırlatılması üzerine, "İlk yarıda en az 10 puan kaybımız var. Bugün hangi takımla çıksak 2-1 kaybederdik. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Eğer başarısızlıksa sorumlusu benim. Onu oyuncuya mal etmek doğru değil. Bütün oyuncular ellerinden gelen gayretleri gösteriyorlar. Bugün 3 puan da alsak eksik puanlarımız vardı. Bu beklediğimiz bir durum değildi, beklenmeyen bir durumla karşılaştık. Sivasspor da elinden gelen gayreti gösterdi, onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

TERİM SORUSU ÜZERİNE; "BEŞİKTAŞ PUAN FARKINI KAPATACAK"

Şenol Güneş, Fatih Terim ve rakiplerle ilgili gelen soru üzerine iyi bir takım olduklarını ve sezonun ikinci yarısında puan farkını kapatacaklarına inandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Diğer takımların ne yaptığı bizi ilgilendirmez, biz kendi işimize bakacağız. Bizim için kayıp puanlar var. Bu takım iyi işler yaptı, iyi işler yapabileceğini düşünüyoruz. Daha çok çalışıp telafi etmek için uğraşacağız. Lig yarışı devam ediyor ama biz lider olmamız gereken bir durumdayken puan olarak oldukça geride kaldık. Beşiktaş'ın bu puan farkını kapatacağını düşünüyorum, iyi oyuncuları, iyi yönetimi, iyi bir camia var."