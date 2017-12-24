Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

La Liga’da sezonun en önemli maçında Barcelona, Real Madrid’i Santiago Bernabeu’da oynanan maçta 3-0 yendi ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. En yakın rakibi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 9’a yükselten Valverde’nin takımı böylece bir maçı eksik Real Madrid ile arasındaki puan farkını da 14’e yükseltti. Bu sezon ligde oynadığı 17 maçta da bileği bükülmeyen Katalan ekibine dev maçta galibiyeti getiren goller ise 54’te Suarez, 64’te penaltıdan Messi ve 90’da Messi’nin asistiyle Vidal’den geldi. Real Madrid’de 63. dakikada ağlara giden topu eliyle keserek hem penaltıya neden olan hem de takımını 10 kişi bırakan sağ bek Dani Carvajal eleştirilerin hedefi haline gelirken, Bale ve Asensio ikilisini oyuna almakta geciken teknik direktör Zinedine Zidane de eleştirilerden nasibini aldı. Benzema’nın da protesto edilmesi dikkat çekti. Öte yandan Barcelona’da bu sezon takımını sırtlayan Messi, Real Madrid’e attığı golle La Liga’da toplamda 526 gole ulaşarak, futbol tarihinde Avrupa’nın 5 büyük liginin en çok gol atan oyuncusu oldu.

MESSİ’DEN REAL’E 25. GOL

Real Madrid ağlarını 25. defa havalandıran Messi, El Clasico tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu iyice geliştirdi. Messi’nin ardından 2. durumda Real Madrid efsanesi Alfredo di Stefano bulunuyor. Arjantinli Barcelona ağlarını 18 defa havalandırmıştı. Messi bu sezon ayrıca Barcelona formasıyla 50. golünü attı.