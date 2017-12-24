Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çünkü siyah-beyazlı takımın FEDA sezonundaki teknik adam Aybaba’ydı. Dün temellerini kendisinin attığı ancak o kadrodan bir tek Oğuzhan’ın yer aldığı takıma karşı galip gelen Aybaba maç sonu şunları söyledi: Duran toplara iyi çalıştık. Önce Quaresma’yı durdurmak ve gelen toplara çözüm aradık. Oyuncularım gerçekten iyi mücadele etti. Bu galibiyet bizi inanılmaz ileri attı. Karşı takımın yedekleri ısınmaya giderken millî takım gibiydi. Seyredenlere keyif veren bir takım olmak istiyoruz. Sezon başında, ‘İlk 10’a girmeyi düşünüyoruz.’ demiştim. Geçen gün bir gazeteci, ‘Hocam neden ilk 3 değil?’ dedi. Ben de, ‘İlk10 içerisinde 3-4 var’ dedim. Biraz hadddimizi de bilmemiz lazım. Yeni oyuncularla takviye gelirse üst taraftlar nenden olmasın?’