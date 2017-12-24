Son dönemde transferinde birtakım pürüzler olduğu iddia edilen Hırvat futbolcuyla görüşen Beşiktaş, 28 yaşındaki stoper ile 3.5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladı. Yapılan son görüşmenin ardından Vida, siyah-beyazlı formayla poz verdi. Hırvat stoper takımın 3 Ocak’a Antalya’da başlayacak devre arası kampına da katılacak.
Vida’ya siyah-beyaz çok yakıştı
24.12.2017 - 06:41 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, uzun süredir ilgilendiği Domagoj Vida’nın transferini resmi olarak tamamlamak için artık gün sayıyor.
Etiketler : Beşiktaş,
530279 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/530279.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
2
Başakşehir
16
10
3
3
29
17
12
33
3
Galatasaray
16
10
2
4
34
21
13
32
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
16
8
6
2
25
17
8
30
6
Göztepe
16
9
3
4
29
23
6
30
7
Trabzonspor
16
8
4
4
32
27
5
28
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
16
5
4
7
20
24
-4
19
11
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
15
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
16
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
16
2
2
12
13
28
-15
8
17. Hafta Maçları
23.12.2017
Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
23.12.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş
23.12.2017
Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
24.12.2017
Antalyaspor - Alanyaspor
24.12.2017
Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Trabzonspor
24.12.2017
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
Galatasaray - Göztepe
25.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
3
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
4
Ümraniyespor
16
8
5
3
22
15
7
29
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
7
Boluspor
16
7
2
7
20
16
4
23
8
Elazığspor
17
6
5
6
24
22
2
23
9
İstanbulspor
17
6
5
6
18
17
1
23
10
Erzurumspor
16
5
6
5
18
19
-1
21
11
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
16
5
5
6
23
23
0
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
16
4
7
5
14
18
-4
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
18
16
Denizlispor
16
3
4
9
15
26
-11
13
17
Grandmedical Manisaspor
16
5
2
9
18
26
-8
8
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4