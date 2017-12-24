Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde transferinde birtakım pürüzler olduğu iddia edilen Hırvat futbolcuyla görüşen Beşiktaş, 28 yaşındaki stoper ile 3.5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladı. Yapılan son görüşmenin ardından Vida, siyah-beyazlı formayla poz verdi. Hırvat stoper takımın 3 Ocak’a Antalya’da başlayacak devre arası kampına da katılacak.