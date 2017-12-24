Son dönemde transferinde birtakım pürüzler olduğu iddia edilen Hırvat futbolcuyla görüşen Beşiktaş, 28 yaşındaki stoper ile 3.5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladı. Yapılan son görüşmenin ardından Vida, siyah-beyazlı formayla poz verdi. Hırvat stoper takımın 3 Ocak’a Antalya’da başlayacak devre arası kampına da katılacak.