Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ligde son haftalarda fırtına gibi esen Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve ligin ilk yarısını 33 puanla tamamladı. Savunmadaki geri dörtlüsü cezalılar ve İsmail’in sakatlığı sebebiyle önceki haftaya göre tamamen değişen sarı-lacivertlilerde Valbuena’nın 11’e dönüşüyle kulübeye çekilen isim beklenenin aksine Soldado oldu. Maça santrforsuz 4-6-0 düzeniyle çıkan Aykut Kocaman’ın takımı ilk yarıda gol pozisyonu bulmakta zorlandı. Savunma güvenliğini ön planda tutarak başladığı maçta ilk gol

pozisyonuna 26. dakikada giren Aykut Kocaman’ın takımında Giuliano, Dirar’ın pasına dokunamayınca önemli bir fırsatı değerlendiremedi. 33’te savunmanın ters müdahalesiyle topu bir anda önünde bulan Aatıf, Serkan ile karşı karşıya kaldı ama tecrübeli kaleci Faslı oyuncunun açısını iyi kapattı ve ilk yarı golsüz sona erdi: 0-0.



Fernandao direği nişanladı

İkinci yarıya Soldado-Oğuz değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe rakip kaleye yüklenmek isterken, golü kalesinde gördü. 58’de Isla’nın Volkan’a atmak istediği pas kısa düşünce araya giren Ömer Ali Şahiner, Şilili futbolcunun hatasını affetmedi ve takımını öne geçirdi: 1-0. 67’de Alper-Aatıf değişikliğiyle hücum hattına hareket kazandırmak isteyen Kocaman’ın bu hamlesi ise Sivas maçında olduğu gibi çok kısa bir süre içerisinde sonuç verdi. 69’da Valbuena’nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Mehmet Topal skoru eşitledi: 1-1. 70’te Alper, golün şokunu atlatamayan Konyaspor kalesinde önemli bir fırsat yakaladı ama Serkan, takımının iki dakikada iki gol yemesine izin vermedi. 85’te duran top organizasyonunda Manyama’nın şutu direkten dönerken, pozisyonu takip eden Skubic de fileleri bulamadı. Uzatmada Fernandao’nun vuruşu direkte patlayınca 90 dakika 1-1 sona erdi.

Seri bitti prim gitti!

Osmanlıspor beraberliği sonrası Aykut Kocaman’ın ‘bırakma sinyali’, ardından yönetimce güçlükle takımın başına döndürülmesi ve yakalanan havayla F.Bahçe üst üste 5 maçını kazanmıştı. Sırasıyla Sivas, Antalya, Kasımpaşa, Bursa ve Karabük’ü yenen sarı-lacivertliler topladığı 15 puanla zirveye tırmandı. Bu seri dün Konya’da son buldu ve Kocaman’ın ekibi 5 hafta aradan sonra ilk defa puan kaybetti. Fakat F.Bahçeli futbolcular Konya’da sadece iki puan bırakmadı. Büyük de bir paradan oldu. Yönetim hocanın geri dönmesiyle birlikte takımı yeniden ayağa kaldırmak için prim dopingi de yapmıştı. Futbolculara ligde son 6 maçı kazanmaları halinde 1.5 milyon avro prim verileceği açıklanmıştı. Önceki 5 maçı kazanan futbolcular dünkü beraberlikle bu parayı kaybetti.