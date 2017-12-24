Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçı değerlendirirken, “Bir şekilde öne geçeriz diyordum. Konya’nın golü gelince dirençleri arttı. Rakibimiz ilk 25 dakikada ligde 66 puan aldığı, kupada finale giderkenki (kendi çalıştırdığı dönem) oyununu bize kabul ettirdi. Klasik anlamda santrforumuz yoktu. Bir hatadan yediğimiz gol moralleri bozdu. 35 puan moral verici olacaktı. Kaybettiğimiz avantajlardan biri oldu” sözlerini kullandı.



İzah etmek zorunda değilim

Kocaman, ‘takım tatsız futbol oynuyor’ şeklindeki eleştiriyi, “Ülkemizde tat-tuz alınan futbol; topu ileriye at, pozisyona gireceğim derken kalende 3-5 tane pozisyon gör, buna tadı-tuzu var diyoruz. Ancak başarılı olan pek çok takım, son derece planlı oynuyor. Bazen plan tutuyor, bazen tutmuyor. Takım gayet iyi ilerliyor. 3-4 hafta sonra göreceksiniz. Bu düzenli oyunla bütün maçları kazanacağız” şeklinde cevapladı. Ozan’ı kenarda tutmasını, Soldado ve Fernandao’yu kullanmayıp santrforsuz oynamasını, “Bu bizim iç dünyamızla ilgili. Öyle uygun gördük. Her kararımızı izah etmek zorunda değiliz” sözleriyle anlatan Kocaman, “Sezonun sonunda bu tip 1 puanlara kazanılmış puan olarak bakılacak” vurgusu yaptı.