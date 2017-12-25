Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Igor Tudor’un görevine son verilmesi, erken seçim kararı, sonunda da Fatih Terim’in takımın başına getirilmesi... Galatasaray camiası çok yoğun, çok heyecanlı bir hafta geçirdi. Bu heyecanın da devre arasına girilirken Göztepe galibiyetiyle taçlanması hedefleniyordu. Başakşehir dışında zirve yarışındaki rakiplerin de puan kaybı Cimbom’un iştahını artırmıştı. Fakat Cimbom maçın ilk bölümlerinde organize olmakta zorlanırken, renktaşı Göztepe daha etkili taraftı. 8’de Sabri’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Castro, Maicon’u geçmek isterken, yerde kaldı ve hakem penaltı dedi. Beyaz noktaya gelen Jahovic, topu sağdan filelere yolladı: 0-1. Galatasaray, mağlup duruma düştükten sonra daha tehlikeli hücumlar geliştirmeye başladı. 11’de Gomis on sekiz içinde şutunu çekti kaleci gole izin vermedi.



Aslan istedi ve aldı

Dakikalar ilerledikçe baskısını artıran Cimbom 19’da golü buldu. Sol çaprazdan, Gomis’e pas atıp içeri kat eden Rodrigues, tekrar ver-kaça girdi ve kale önünde net vuruşla durumu dengeledi: 1-1. 27’de 6 pasta topla buluşan Gomis inanılmaz bir gol kaçırdı; topu kaleciye nişanladı. İkinci yarıyla birlikte Cimbom her bölgeden etkili şekilde rakip kaleye inmeye başladı. 53’te üstünlük golü geldi. Feghouli sağdan penaltı noktasına doğru müthiş kesti, o bölgede harika yükselen Yasin, kafasıyla Beto’yu avladı: 2-1. Rakibini kilitleyen ve yine gole yakın taraf olan G.Saray son 20 dakikaya girilirken fişi çekti, imza sahibi ise Maicon’du. 18’in hemen dışında, hafif sağ tarafta kazanılan frikikte, Ndiaye topun üstünden atladı, geriden gelen Maicon barajın üstünden topu 90’a gönderdi: 3-1.

Feghouli: İnandık bir kere

Sofian Feghouli maçın ardından, “Kendi gösterdiğim performanstan ötürü mutluyum. İyi çalıştım iyi mücadele ettik. İsteyen ve galibiyete inanan bir Galatasaray vardı. Ne yazık ki 1 gol yedik, ama 3 golle cevap verdik. İkinci devrede daha iyi olacağız” açıklaması yaptı.



Linnes: Zaman lazım

G.Saray’da dün sağ bek oynayan Martin Linnes, “Yeni bir teknik direktörle geriye düşmemize rağmen kazanmak güzeldi. Tudor’la Terim arasındaki farkları söylemek için henüz erken, zaman içerisinde yeni hocamızın sistemini anlayıp adapte olacağız” ifadelerini kullandı.



Terim’in yeri ayrı

G.Saray’ın eski Göztepe’nin yeni oyuncusu Sabri Sarıoğlu, “Duygusal olarak etkilenmedim desem yalan olur. Maçtan önce Fatih Terim’i ziyaret ettim. Benim futbolculuk kariyerimde çok önemli bir insandır. Terim’in bu camiada çok farklı bir yeri vardır” şeklinde konuştu.

ASLAN 37 GOLLE LİGİN GOL KRALI

Galatasaray ilk 17 hafta sonunda 35 puanla ligde 2. sırada yer alırken aynı zamanda en çok gol atan takım oldu. Aslan yarım sezonda 37 defa ağları havalandırma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım 2,18 gol ortalaması ile oynarken sahasında 9 maçta 26 gol kaydetti. Cimbom geçen sezon ilk 17 haftada 36 puan toplamış ve 3. sırada yer almıştı. Aslan geçen sezonun ilk yarısında 31 gol bulurken bu sezon aynı dönemde 6 gol fazla attı. Tabi bu olumlu tabloda en büyük pay dün ağları bir türlü bulamasa da 14 golle Gomis’e ait.

Maicon: İmparatorla şampiyon olacağız

“En son attığım frikik golü Sao Paulo’da oynarken Atletico Mineiro karşısında olmuştu. Fatih Hoca’nın devre arası konuşması ve onun taktikleriyle maçı almayı başardık. İmparator ile şampiyon olacağız”