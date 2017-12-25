Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta Demir Grup Sivasspor yenilgisi sonrası teknik direktör Şenol Güneş için sosyal medyada ‘istifa’ etiketi açılması ve gündemde bir numaraya yükselmesine Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil büyük tepki gösterdi. Bu durumun ‘şaka gibi’ olduğunu söyleyen tecrübeli yönetici, “Şenol Güneş istifa diyen Beşiktaşlı olamaz. Bu kadar çirkin bir şey olabilir mi? Bu bir akıl tutulmasıdır. Hocamız Avrupa’da yüzümüzü ağartıyor. Beşiktaş’ı çok daha iyi yerlere getirecek bir isim. Şampiyonluk şansımız da devam ederken, üç mağlubiyet aldık diye Şenol Güneş’in istifasının istenmesi inanılır gibi değil. Zaten ben bu sosyal medyaya inanamıyorum” sözlerini kullandı. Ürkmezgil, puan kayıpları sonrası bazılarının ellerini ovuşturduğunu belirterek, “Kimse boş hayallere kapılmasın” dedi.

Paniğe gerek yok

Taraftarların paniğe kapılmaması gerektiğini söyleyen Ürkmezgil, “Her kötü sonuç sonrası bazı çatlak sesler çıkabiliyor. Biz yönetim olarak, camia olarak Şenol Güneş hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. İlk yarıda çok yoğun bir dönem geçirdik. Şampiyonlar Ligi ve lig maçları üst üste geldi. Ancak buna rağmen takımımız yine de futbol olarak iyi görüntü verdi. Ligin ikinci yarısında işler daha da iyi olacak. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Biz bu kadar sürpriz puan kayıplarına rağmen hâlâ şampiyon adayıysak normal sonuçlarımızı aldığımızda nasıl bir fark yapacağımız ortada. Ligin ikinci yarısında camia olarak kenetlenmeli ve hocamızın, takımımızın arkasında durmalıyız. Göreceksiniz, Avrupa’da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.