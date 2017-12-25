Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. İdmanda izinli olan Adriano, Lens, Talisca, Medel ve Fabri’nin yanı sıra grip olan Necip Uysal yer almadı. Düz koşuyla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde siyah-beyazlılar 3 farklı takıma ayrılarak dar alanda çift kale maç yaptı. Babel, Negredo, Oğuzhan ve genç oyuncuların yer aldığı turuncu takım, rakiplerini yenmeyi başardı. Turuncu takım, idmanın son bölümünde galibiyet pozu verirken, yeşil takımda oynayan Cenk Tosun da üzerine turuncu yelek giyerek galibiyet pozuna girdi. Antrenman sonrasında Quaresma ve Orkan Çınar, frikik çalışması yaptı. Hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, yarın basına kapalı çalışacak.
Beşiktaş, kupa mesaisine başladı
25.12.2017 - 18:10 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 18:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor’la karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.
Etiketler : beşiktaş,türkiye kupası,osmanlıspor,
530741 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/530741.aspx
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P.
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Başakşehir
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11
3
3
31
18
13
36
2
Galatasaray
17
11
2
4
37
22
15
35
3
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Göztepe
17
9
3
5
30
26
4
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
33
28
5
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
17
6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
17
5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
15
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
16
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
17
2
3
12
14
29
-15
9
17. Hafta Maçları
23.12.2017
Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
23.12.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş
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Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
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Antalyaspor - Alanyaspor
24.12.2017
Kayserispor 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 1 Trabzonspor
24.12.2017
Kasımpaşa 1 - 2 Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
Galatasaray 3 - 1 Göztepe
25.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
4
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Boluspor
17
7
3
7
21
17
4
24
7
Erzurumspor
17
6
6
5
20
20
0
24
8
Balıkesirspor
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7
5
5
32
28
4
23
9
Elazığspor
17
6
5
6
24
22
2
23
10
İstanbulspor
17
6
5
6
18
17
1
23
11
Gazişehir G.Ant
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4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
17
5
5
7
24
25
-1
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
18
16
Denizlispor
17
3
5
9
16
27
-11
14
17
Grandmedical Manisaspor
17
6
2
9
21
27
-6
11
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4