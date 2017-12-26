Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı oyuncu Bafetimbi Gomis ise attığı 14 golle, gol krallığının zirvesindeki 3 oyuncudan biri olurken 4 de asist katkısı yaptı. Galatasaray’ın attığı gollerin yarısında imzası olan Fransız golcünün 2 haftalık performansı ise başta Fatih Terim olmak üzere birçok ismi düşündürüyor. Göztepe karşısında da net fırsatlardan yararlanamayan Gomis’e, maçın başında Eren’i ısındırarak da mesaj veren Terim, devre arası kampında golcü oyuncuya yeni programlar hazırlamayı planlıyor.