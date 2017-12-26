Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de ilk devreyi 36 puanla lider bitiren Medipol Başakşehir, gözünü kupaya çevirdi. Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Akın Çorap Giresunspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleye rotasyonlu bir kadro ile çıkacak. Özel izin alan Adebayor, Caicara, Mossoro, Elia, Clichy, Epureanu, Visca ve Chedjou Giresun Atatürk Stadı’nda yarın saat 15.00’te başlayacak maçta sahada olmayacak. Bu futbolcular, Antalya’da yapılacak olan kampta takıma katılacak.