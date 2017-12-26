Süper Lig’de ilk devreyi 36 puanla lider bitiren Medipol Başakşehir, gözünü kupaya çevirdi. Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Akın Çorap Giresunspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleye rotasyonlu bir kadro ile çıkacak. Özel izin alan Adebayor, Caicara, Mossoro, Elia, Clichy, Epureanu, Visca ve Chedjou Giresun Atatürk Stadı’nda yarın saat 15.00’te başlayacak maçta sahada olmayacak. Bu futbolcular, Antalya’da yapılacak olan kampta takıma katılacak.
Başakşehir Giresun deplasmanında
26.12.2017 - 11:26 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.
Etiketler : Medipol Başakşehir,Giresunspor,türkiye kupası,
530936 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/530936.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
3
3
31
18
13
36
2
Galatasaray
17
11
2
4
37
22
15
35
3
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Göztepe
17
9
3
5
30
26
4
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
33
28
5
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
17
6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
17
5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
17
5
4
8
22
30
-8
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Osmanlıspor
17
5
2
10
26
34
-8
17
15
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
16
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
17
2
3
12
14
29
-15
9
18. Hafta Maçları
21.1.2018
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
21.1.2018
Fenerbahçe - Göztepe
21.1.2018
Kayserispor - Galatasaray
21.1.2018
Demir Grup Sivasspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.1.2018
Antalyaspor - Beşiktaş
21.1.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Evkur Yeni Malatyaspor
21.1.2018
Kasımpaşa - Alanyaspor
21.1.2018
Bursaspor - Medipol Başakşehir Fk
21.1.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
4
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Boluspor
17
7
3
7
21
17
4
24
7
Erzurumspor
17
6
6
5
20
20
0
24
8
Balıkesirspor
17
7
5
5
32
28
4
23
9
Elazığspor
17
6
5
6
24
22
2
23
10
İstanbulspor
17
6
5
6
18
17
1
23
11
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
17
5
5
7
24
25
-1
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
18
16
Denizlispor
17
3
5
9
16
27
-11
14
17
Grandmedical Manisaspor
17
6
2
9
21
27
-6
11
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4