Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Şafak Öztürk'ün başkanlığı bırakmasının ardından Nasri de Antalya'dan ayrıldı.

Geçen günlerde odasını boşaltarak kulüpten ayrılan 30 yaşındaki Fransız oyuncunun ligin ikinci yarısında Antalya'ya dönmek istemediği ve Antalyaspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmek istediği öğrenildi.

YILLIK 7 MİLYON EURO

Marsilya'nın başında bulunan Rudi Garcia'nın Fransız oyuncunun mevkisinde oynayan Dimitri Payet nedeniyle bu transfere sıcak bakmadığı fakat Nasri'nin sözleşmesini feshetmesi halinde OGC Nice kulübünün Nasri ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Samir Nasri, bu sezon Antalyaspor formasıyla sekiz maça çıktı. Fransız oyuncu sahada kaldığı 720 dakikada iki gol kaydedip, bir de asist yaptı.

İki sezon önce Samuel Eto'o, bu yaz ise Jeremy Menez ile kadrosunu güçlendiren Antalyaspor'un son bombası Nasri'ydi. Antalyaspor'la yıllık yaklaşık 7 milyon euro alan Samir Nasri, kırmızı-beyazlılara geldiğinde büyük bir kalabalık karşılamıştı.