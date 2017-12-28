Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Atiker Konyaspor evinde Trabzonspor’u 1-0 yenerek çeyrek final için avantajlı bir sonuca imza attı. Her iki takım da temposu düşük bir futbol ortaya koyarken 20. dakikada Bero’nun altıpasın sağ çaprazından sert şutunda top kaleci Serkan’da kaldı. 31. dakikada sol kanattan gelişen atakta son çizgide Ferhat’ın gönderdiği topu ceza sahası içinde önünde bulan Ömer Ali dönerek pasını verdi, penaltı noktasında bekleyen Ali Çamdalı meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. İlk yarı ev sahibinin tek gollü üstünlüğüyle kapandı.

Trabzon bastırdı ama

İkinci yarıya gol arayarak giren Trabzonspor’da 53’teki Kucka’nın vuruşu az farkla aut oldu. Ardından Rodallega şutladı, kaleci Serkan iyi yer tutmuştu. 66’daki frikiği Rodallega kullandı. Kolombiyalı oyuncunun müthiş füzesi kale direğinden geri dönünce bordo-mavililer golden oldu. 81’de Esteban’ın açıldığını gören Ali Çamdalı aşırtma bir vuruş yaptı ama çerçeveyi bulamadı. Kalan bölümde takıma Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı takviyeleri yapan Rıza Çalımbay’ın bu hamlesi sonuç getirmeyince bordo-mavililer 11 resmî maçın ardından mağlubiyetle tanıştı.