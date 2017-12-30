Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milan, Serie A'nın 19. haftasında deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Milan'a hayat veren gol ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. 53. dakikada Borini'nin yerine oyuna dahil olan Hakan, 74. dakikada attığı golle hem takımına beraberliği getirdi hem de kendisinin ligdeki ikinci golünü kaydetti. Gattuso'yu takımın başına getirerek çıkış arayan İtalyan devi, bu skorla puanını 25'e yükselterek 9. sıraya yerleşti.Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla toplamda 3 gol, 3 asiste ulaştı.