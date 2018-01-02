Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın yıldızı Cenk Tosun, Everton’a imza atmak için artık saatleri sayıyor. İngiliz medyasının bu transfere ilgisi de oldukça fazla. İngiltere’nin prestijli gazetelerinden The Sun, Everton’ın bomba transferiyle ilgili maddi detayları açıkladı. Habere göre imza için bugün Goodison Park’a gitmesi beklenen yıldız oyuncu haftalık 145 bin sterlin kazanacak. 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Cenk için Everton, Beşiktaş’a 25 milyon sterlin + 3 milyon sterlin bonus olmak üzere 28 milyon sterlin ödeyecek. Millî futbolcu için İngiliz kulübün ödeyeceği yıllık ücret 7,5 milyon sterlin olacak. Vergiler düşünce Cenk Tosun senede 4 milyon sterlin gelir elde edecek. Golcü oyuncu Beşiktaş’ta yıllık 1,7 milyon avro kazanıyordu. Böylece 26 yaşındaki futbolcu sadece bir senede bile servet kazanmış olacak.



Forma numarası: 99

26 yaşındaki futbolcunun yeni takımında giyeceği forma numarası 99 veya 34 olacak. Tosun’un gelmesiyle birlikte o bölgede oynayan Oumar Niasse’nin takımdan gönderileceği ve 34 numaralı formasının Cenk’e verileceği belirtildi. Niasse gönderilemezse millî futbolcu 99 numara giyecek. Bu arada Mirror gazetesi Fikret Orman’ın dün gece son bir hamleyle fiyatı 27 milyon+bonus olarak revize ettiği iddiasında bulundu. Everton Kulübünün buna karşı nasıl tavır alacağı merak konusu oldu. Cenk’i kadrosuna katmaya hazırlanan Everton dün gece Premier Lig maçında evinde M.United’a 2-0 mağlup oldu. Allardyce’ın takımının gol yollarındaki etkisizliği bir kere daha dikkat çekerken Martial ve Lingard’ın sayılarına engel olamadı.

‘Bu çınar yıkılmasın’

Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun, kapısına kilit vurma kararı alan Gaziantepspor’la ilgili bir paylaşımda bulundu. Cenk “Bugünlere gelmemde büyük pay sahibi olan ‘Gaziantepspor’a Gaziantep şehri sahip çıkmalıdır. Büyük Gaziantepspor taraftarı bu çınarın yıkılmasına göz yummamalıdır!” dedi.

Stanciu harekâtı

Beşiktaş bir süredir Talisca’nın alternatifi olarak izlediği Rumen orta saha Nicolae Stanciu için teklifte bulundu. İtalyanların ardından Rumen basınında da çıkan haberlerde, Belçika’nın Anderlecht takımının geçen sezon başında Steau Bükreş’ten 3,5 milyon avroya kadrosuna kattığı 24 yaşındaki oyuncunun 9 milyon avro satın alma opsiyonuyla Beşiktaş’a transfer olacağı yazıldı. Talisca’nın bonservisini elinde bulunduran Benficanın, Brezilyalı yıldızı yüksek bonservis bedeliyle Çin’e satmak istemesi sebebiyle 10 numara bölgesine takviye yapmak için bir süredir çalışmalarda bulunan siyah-beyazlı yönetim Arda Turan’la da görüşüyordu. Ancak daha genç olması ve transfer bedelinin de Arda’ya göre az olması Stanciu’yu bir adım öne çıkardı.

BEŞİKTAŞ’TA GOLCÜ ADAYLARINDA SON DURUM

Demba Ba: Takıma katılması en muhtemel isim. Shanghai Greenland’la bonservis problemini çözen Ba, boş mukaveleye imza atmaya hazır. Şenol Güneş’in de sağlam olması durumunda bir numaralı transfer adayı. Kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek ve sağlam çıkması durumunda imzalar atılacak.

Cyle Larin: Menajerler ve vatandaşı Atiba tarafından önerilen bir isim. Kanada’da forma giyen ve stiliyle Aboubakar’ı andıran 21 yaşındaki oyuncu yaz transfer döneminde transfer komitesinden veto yemişti. Oynadığı ligin kalitesi ve Avrupa’ya ilk defa çıkacak olması sebebiyle Demba Ba’dan sonra 2 numaralı aday.

Samuel Eto’o: Kamerunlu yıldız Beşiktaş’a gelmek için hazır. Maddi zorluk yaşayan Antalyaspor’un yüksek maliyeti sebebiyle transferde kolaylık sağlaması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in de istediği bilinen Eto’o, yılda 1,5 milyon civarı kazancı kabul ettiği takdirde Beşiktaş forması giyecek.

Vagner Love: Galatasaray’ın da istediği Love’un Türkiye ligini tanıması ve gol kralı da olması dikkatleri bu transfere yönlendiriyor. Ancak Alanyaspor’un Vagner Love için yüksek miktarda bonservis talep etmesi ve Şenol Güneş’in Negredo’yu birinci santrafor olarak düşünmesi bu transferin olma ihtimalini azaltıyor.

Pierre Gignac: Tigres ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Meksika’da mutlu olduğunu söyleyen Gignac Beşiktaş’ın sosyal medya hesabını takibe alarak dikkat çekici bir hamle yaptı. Siyah-beyazlı yöneticilerin Fransız yıldızla görüşme hazırlığında olduğu ve Şampiyonlar Ligi’ni koz olarak kullanacakları belirtildi.