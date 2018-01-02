Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Vida transferinde mutlu sona ulaşıyor. Bugün saat 17.00’de İstanbul’a gelecek olan deneyimli stoper için yarın saat 11.30’da Vodafone Park’ta bir imza töreni düzenlenecek. Başkan Fikret Orman’ın da katılacağı tören sonrasında Vida, akşam saatlerinde Antalya’ya geçerek siyah-beyazlıların devre arası kampına katılacak.