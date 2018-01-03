Bu ne dramatik bir oyun ne de senaryo. Gaziantepspor gerçeği. Gaziantepspor dendiğinde akla büyük kulüplerin transferdeki “arka bahçesi” gelir. Ki özellikle Yıldırım Demirören’li Beşiktaş. Nasıl gelmesin? Tabata gibi bir oyuncu 2009-10 sezonunda 8 milyon avroya Beşiktaş’a satmış bir kulüpten bahsediyoruz. Sadece o mu? Ayhan Akman’ı İsmail Köybaşı’sı Johnson’u, İbrahim Toraman’ı, Bolic’i Dany’si Olcan Adın’ı Muhammet Demir’i... Futbolcu satışından 60 milyon avroya aşkın bir para kazanan kulüpten bahsediyoruz. Ve o kulüp 27 yıl aralıksız Süper Lig’de mücadele ederken şu anda TFF 1. Lig’de bile tutunamıyor ve kulübün anahtarları valiye teslim edilmek üzereydi ki tüzük engel oldu. Yöneticiler, futbolcular ve taraftar dün kulübe destek mitinği yaptı. Kulübün 113 milyon TL’lik borcunun kapatılması için camianın önde gelenlerine çağrı vardı. Beş defa Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Gaziantepspor Kulübü, böyle giderse (şu an için tüzük engeline rağmen) ilerleyen süreçte kapanması kaçınılmaz gibi görünüyor.
Tabata’dan iflasa
03.01.2018 - 06:38 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
27 yıl Süper Lig’de kalacaksın, Tabata gibi oyuncuyu 8 milyon avroya satacaksın ve bonservislerinden toplam 60 milyon avro kazanacaksın, sonra batacaksın. YAZIK
Etiketler : gaziantepspor,
532997 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/532997.aspx
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P.
1
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3
3
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18
13
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2
Galatasaray
17
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4
37
22
15
35
3
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Göztepe
17
9
3
5
30
26
4
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
33
28
5
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
17
6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
17
5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
17
5
4
8
22
30
-8
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Osmanlıspor
17
5
2
10
26
34
-8
17
15
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
16
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
17
2
3
12
14
29
-15
9
18. Hafta Maçları
20.1.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Gençlerbirliği
20.1.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Evkur Yeni Malatyaspor
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Atiker Konyaspor - Trabzonspor
21.1.2018
Bursaspor - Medipol Başakşehir Fk
21.1.2018
Antalyaspor - Beşiktaş
22.1.2018
Kayserispor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
4
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Boluspor
17
7
3
7
21
17
4
24
7
Erzurumspor
17
6
6
5
20
20
0
24
8
Balıkesirspor
17
7
5
5
32
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4
23
9
Elazığspor
17
6
5
6
24
22
2
23
10
İstanbulspor
17
6
5
6
18
17
1
23
11
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
17
5
5
7
24
25
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Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
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29
4
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16
Denizlispor
17
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5
9
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14
17
Grandmedical Manisaspor
17
6
2
9
21
27
-6
11
18
Gaziantepspor
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1
4
12
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