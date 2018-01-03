Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu ne dramatik bir oyun ne de senaryo. Gaziantepspor gerçeği. Gaziantepspor dendiğinde akla büyük kulüplerin transferdeki “arka bahçesi” gelir. Ki özellikle Yıldırım Demirören’li Beşiktaş. Nasıl gelmesin? Tabata gibi bir oyuncu 2009-10 sezonunda 8 milyon avroya Beşiktaş’a satmış bir kulüpten bahsediyoruz. Sadece o mu? Ayhan Akman’ı İsmail Köybaşı’sı Johnson’u, İbrahim Toraman’ı, Bolic’i Dany’si Olcan Adın’ı Muhammet Demir’i... Futbolcu satışından 60 milyon avroya aşkın bir para kazanan kulüpten bahsediyoruz. Ve o kulüp 27 yıl aralıksız Süper Lig’de mücadele ederken şu anda TFF 1. Lig’de bile tutunamıyor ve kulübün anahtarları valiye teslim edilmek üzereydi ki tüzük engel oldu. Yöneticiler, futbolcular ve taraftar dün kulübe destek mitinği yaptı. Kulübün 113 milyon TL’lik borcunun kapatılması için camianın önde gelenlerine çağrı vardı. Beş defa Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Gaziantepspor Kulübü, böyle giderse (şu an için tüzük engeline rağmen) ilerleyen süreçte kapanması kaçınılmaz gibi görünüyor.