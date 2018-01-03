Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmak üzereyken, iş yattı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, mutlaka bir de golcü istiyordu ve yönetime ilk tercihinin Alanyasporlu Vagner Love olduğunu iletti. Terim’in yaklaşık 20 yıldır yanında olan ve tecrübeli teknik adamla birlikte Florya’da işbaşı yapan Şükrü Hanedar da, sambacının menajeriyle temasa geçti. Görüşmeler olumlu ilerledi. Love da Galatasaray’da oynamak istediğini belirtip, Alanyaspor’da alacaklarını bırakıp Florya’ya gelebileceğini iletti. Ancak golcüsünü kaybetmek istemeyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, birinci ağızdan yaşanan süreci ifşa edince, transfer girişimi baltalandı.



Tudor’dan ağzı yanmıştı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun “Terim’in tercümanı Vagner Love’ın menajerini aramış” ifadesi sonrası arayanın Galatasaray’ın idari menajer yardımcısı ve tercümanı Mert Çetin olduğu sanılmıştı ama arayan daha önceki Terim döneminde idari koordinatör olan ve yeniden Florya’da işbaşı yapan Şükrü Hanedar’dı. Ancak Galatasaray yönetimi de, Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu’na adeta istediğini verdi. Geçen sezon Igor Tudor’un Karabük’ten alınmasıyla bir kesim tarafından çok eleştiri gören sarı-kırmızılı yönetimin aynı süreci yaşamak istememesi transfer girişiminin sonlandırılmasında etkili oldu. Kamuoyunda oluşturulan “Galatasaray başka bir kulübün oyuncusunu ayartıyor” algısına yenik düşen sarı-kırmızı yönetim, geri adım attı ve Love defterini kapattı.

Latovlevici şans bulacak

Galatasaray’da sol ayaklı tek bek konumundaki Iasmin Latovlevici, gösterdiği fedakâr tavır sebebiyle Fatih Terim’in gönlünü kazanmıştı. Igor Tudor’un transferlerinden olan Rumen oyuncunun hem sol ayaklı olup o mevkide alternatif oluşturması, hem de çalışma azmi sebebiyle bir şans hak ettiğini düşünen Fatih Terim’in, Latovlevici’ye forma şansı vereceği öğrenildi.

Umut Bolu’ya

Teknik direktör Fatih Terim’in kadroda düşünmediği Umut Gündoğan, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile anlaştı. Sarı-kırmızılı takımda kendine yer bulamayan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece U21 takımında forma giymişti.

Gomis hız kesmiyor

Galatasaray’ın golcüsü Bafétimbi Gomis, devre arası tatilinde de çalışmayı ve ekstra antrenman yapmayı bırakmıyor. Fransız golcü, 7 Ocak’ta başlayacak kampa yüksek tempoda girmeyi hedeflerken, ikinci yarıya da golle başlamayı arzuluyor.



Yasin’e yeni sözleşme

Galatasaray’da son haftalarda form yakalayan Yasin Öztekin, 2 sezondur beklediği yeni sözleşme için nihayet görüşme odasına çağrılacak. Fatih Terim’in de gözüne kısa sürede giren tecrübeli kanat oyuncusuyla en az 2 senelik daha anlaşma yapılması bekleniyor.

Fener’e karşı hep G.Saray’ı tutuyordum

Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues, Hollanda basınında verdiği röportajda, Türkiye’de yaşadıklarını ve Galatasaray’ı anlattı. Galatasaray’a gelir gelmez kendisine sarı-kırmızılı takımın büyüklüğünün anlatıldığını dile getiren başarılı oyuncu “Galatasaray çok önemli kupalar kazanmış bir takım. Kupa sayısı Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın çok üstünde. Türkiye’ye transfer olur olmaz bana bunu öğrettiler. Ama ben zaten küçüklüğümden beri Galatasaray’ı yakından tanıyorum. Rotterdam’da birçok Türk ile birlikte büyüdüm. O zamandan beri Galatasaray’ın Türkiye’nin en büyüğü olduğunu biliyordum. Her zaman Fenerbahçe’ye karşı Galatasaray’ı tuttum” diye konuştu.

Hakan bileniyor

Fatih Terim’in koltuğa oturmasıyla kadro dışı olmaktan kurtulan Hakan Balta, fiziksel olarak üst seviyeye çıkmak için elinden geleni yapıyor. Evde bile egzersiz yapan tecrübeli futbolcu ikinci yarıda daha fazla süre almayı hedefliyor.