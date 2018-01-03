TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak bazı maçların başlama saatinde değişikliğe gidildi. Yeni program şu şekilde:
19 OCAK CUMA
20.00 Kasımpaşa - A. Alanyaspor
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20 OCAK CUMARTESİ
13.30 K.Karabükspor - Gençlerbirliği
16.00 Osmanlıspor - E.Yeni Malatyaspor
19.00 Fenerbahçe - Göztepe
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21 OCAK PAZAR
13.30 DG Sivasspor - TM Akhisarspor
13.30 A.Konyaspor - Trabzonspor
16.00 Bursaspor - M.Başakşehir
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş
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22 OCAK PAZARTESİ
20.00 Kayserispor - Galatasaray