Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenk Tosun’un Everton’a transferinde anlaşmazlıklar yaşanırken yıldız golcüden şoke edici bir çıkış geldi. Beşiktaş’tan 1,6 milyon avro kazanan Cenk Tosun, Everton’dan aldığı 4 milyon avroluk teklifin ardından kariyerine İngiltere’de devam etme kararı vermişti. Everton’a transferi gerçekleşmezse bile mevcut sözleşme şartları üzerinden yeniden Beşiktaş’ta oynamak istemeyen Cenk Tosun’un “Transfer olmaz ve Beşiktaş’a dönersem yeni bir sözleşme istiyorum” dediği iddia edildi. Alvaro Negredo ile arasında 2,7 milyon avroluk yıllık ücret farkının kapatılmasını isteyen Cenk Tosun’un bu talebi kulüpte bomba etkisi yaptı. Başarılı oyuncunun gelişiminde büyük pay sahibi olan teknik direktör Şenol Güneş de tepkisini gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcının “Cenk bu saatten sonra Beşiktaş’a dönse de eskisi gibi faydalı olamaz” dediği öğrenildi. Eşi ile İngiltere’de bulunan ve Beşiktaş’ın dün başlayan kampına katılmayan Cenk Tosun, sosyal medyayı da sallayan bu iddia karşısında sessiz kaldı. Everton’a transfer olmak için iki kulüp arasında kalan son pürüzlerin giderilmesini bekleyen başarılı oyuncunun, sözleşmesinin yenilenmesi konusunda çıkan bu çarpıcı iddia için hiçbir açıklamada bulunmaması da durumun ciddiyetini gösterdi.