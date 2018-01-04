Cenk Tosun’un Everton’a transferinde anlaşmazlıklar yaşanırken yıldız golcüden şoke edici bir çıkış geldi. Beşiktaş’tan 1,6 milyon avro kazanan Cenk Tosun, Everton’dan aldığı 4 milyon avroluk teklifin ardından kariyerine İngiltere’de devam etme kararı vermişti. Everton’a transferi gerçekleşmezse bile mevcut sözleşme şartları üzerinden yeniden Beşiktaş’ta oynamak istemeyen Cenk Tosun’un “Transfer olmaz ve Beşiktaş’a dönersem yeni bir sözleşme istiyorum” dediği iddia edildi. Alvaro Negredo ile arasında 2,7 milyon avroluk yıllık ücret farkının kapatılmasını isteyen Cenk Tosun’un bu talebi kulüpte bomba etkisi yaptı. Başarılı oyuncunun gelişiminde büyük pay sahibi olan teknik direktör Şenol Güneş de tepkisini gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcının “Cenk bu saatten sonra Beşiktaş’a dönse de eskisi gibi faydalı olamaz” dediği öğrenildi. Eşi ile İngiltere’de bulunan ve Beşiktaş’ın dün başlayan kampına katılmayan Cenk Tosun, sosyal medyayı da sallayan bu iddia karşısında sessiz kaldı. Everton’a transfer olmak için iki kulüp arasında kalan son pürüzlerin giderilmesini bekleyen başarılı oyuncunun, sözleşmesinin yenilenmesi konusunda çıkan bu çarpıcı iddia için hiçbir açıklamada bulunmaması da durumun ciddiyetini gösterdi.
Cenk’ten büyük rest
04.01.2018 - 06:52 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 06:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siyah-beyazlı kulüpte 1,6 milyon avro kazanan yıldız golcü Everton’a transferinin gerçekleşmemesi durumunda yıllık ücretinin en az Negredo kadar olmasını talep etti.
Etiketler : cenk tosun,beşiktaş,
533313 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/533313.aspx
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10
4
3
26
14
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