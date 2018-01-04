Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslan, Ege Arar’ın etkili oyunu ile ilk periyodu 17-15 önde geçti. 2’nci periyotta savunmasını sertleştiren Daçka, rakibine yalnızca 12 sayı imkanı verirken, karşı potaya 22 sayı gönderdi ve devreye önde girdi: 37-29. 3. çeyrekte G.Saray oyundan iyice düştü. Johnson, Eric, Cummings ve Sant-Roos’un sayılarıyla fark 20’ye çıktı. Morali çok bozulan ve son çeyreğe 65-44 mağlup başlayan sarı-kırmızılı takım rakibine direnemedi: 65-84. Daçka’da Johnson, 28 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Diğer sonuçlar: Euroleague Kadınlar: Ekaterinburg-Yakın Doğu: 82-77, Galatasaray-Bourges Basket: 61-79, BLMA-Fenerbahçe: 75-76 (uz.)

Can Topsakal bıraktı

Maçın ardından G.Saray Kulübü’nden yapılan açıklamada basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal’ın, görevinden ayrıldığı açıklandı. 3. çeyrekte fark 20 sayıya çıkınca salonda ‘Erman Kunter istifa’ tezahüratları yapıldı.

Eurocup’ta play-off günü

Eurocup Women’daki temsilcilerimiz Hatay BB ve Mersin BB bugün play-off turu ilk maçlarına çıkacak. 12.00’de başlayacak maçta Hatay deplasmanda Rus temsilcisi Enisey’e misafir olacak. 18.30’da ise Mersin BB evinde Letonya ekibi TTT Riga’yı misafir edecek.