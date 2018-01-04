Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ve Everton arasında bir haftadır süren Cenk Tosun pazarlıkları sonuca erdi.

Beşiktaş, İngiliz kulübü Everton ile Cenk Tosun transferi için 27 milyon avroya anlaştı. 25 milyon avro peşin olarak ödenecek, geriye kalan 2 milyon avronun Cenk Tosun'un oynadığı maçlara ve performansına göre verilecek.

Teknik direktör Allardyce'ın Cenk Tosun'u Liverpool'la oynanacak kupa maçı kadrosuna alması bekleniyor. Cenk Tosun, daha önce Roma'ya 15 milyon avroya giden Cengiz Ünder'i geçerek bir Türk kulübünden en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan futbolcu oldu.