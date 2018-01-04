Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya Belek’e gelen Medipol Başakşehir buradaki ilk antrenmanını yaptı. Kampa henüz katılmayan Mossoro, Attamah, Adebayor ve Clichy antrenmanda yer almadı. Mossoro bu gece, Clichy yarın, Adebayor ve Attamah 7 Ocak’ta takıma dahil olacak. Kamptaki ilk antrenman olması sebebiyle futbolculara çok yüklenmeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptırdı. Düz koşuyla başlayıp ısınma hareketleriyle devam eden idman, 2 takım halinde top kapma çalışmasıyla sürdü. Medipol Başakşehir hazırlıklarına yarın yapacağı sabah ve akşam antrenmanlarıyla devam edecek.