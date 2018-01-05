Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Elâzığspor, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte hareketli günler geçiriyor. Bordo-beyazlı ekip dış transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yol ayrımları devam ediyor. Elâzığspor'da son olarak ön libero Murat Kayalı ile yollar ayrıldı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 7 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.Öte yandan Murat Kayalı’ya TFF 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'un talip olduğu, görüşmelerin ardından imza atmasının beklendiği öğrenildi.