Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te devam eden Beşiktaş, kampın 5. gününde sabah antrenmanı basına açık olarak gerçekleştirdi. Kondisyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Siyah-beyazlılar son bölümde dar alanda çift kale maç yaparken, oyunculara takılan takip çipleriyle hangi futbolcunun ne kadar mesafe kaydettiği ölçüldü. Antrenmanın ardından futbolcular açma germe hareketleri yaparken Teknik Direktör Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül'ü özel olarak çalıştırdı.