Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdürecek olan Galatasaray kamp için şehre geldi. Yaklaşık 400 Galatasaraylı taraftar takımı karşılamak için havalimanına akın etti. Emniyet güçlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemlerinin altında havaalanından çıkan futbolculara taraftarlar çiçek verirken, uzun süre de tezahüratta bulundu. Takım otobüsünün havalimanından ayrılacağı sırada yakılan onlarca meşale sebebiyle göz gözü görmedi. Teknik Direktör Fatih Terim’in kafileyle birlikte daha öncesinde geldiği öğrenilirken Tarık Çamdal ve Emrah Başsan kamp kadrosuna alınmadı. Sezon başında lisansı çıkarılmayan Hakan Balta ve ligde forma şansı bulamayan Donk ise kamp kadrosunda yer aldı.

Galatasaray ilk çalışmasını yarın saat 10.30’da Belek’te yapacak ve antrenmanın ilk 25 dakikası basına açık olacak.