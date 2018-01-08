İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te devam eden Kayserispor, Arnavutluk temsilcisi FK Kukesi’yle hazırlık maçında karşılaştı. Muammer, Levent, Erkan, Kucher, Sapunaru, Şamil, Meleg, Erdal, Mendes, Deniz, Umut ilk 11’iyle Kukesi karşısına çıkan Kayserispor’da karşılaşmanın ilk yarısında kaşına aldığı darbeyle yerde kalan Erkan Kaş oyuna devam edemedi. Kaşı açılan Erkan’ın yerine oyuna Atila Turan dahil oldu. Rakibi karşısında ilk yarıda 2 gol yiyerek 2-0 geriye düşen Kayserispor’un tek sayısı oyuna sonradan dahil olan Atila Turan’dan geldi. İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele Kukesi’nin 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Kayserispor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
Kayserispor, Arnavut rakibine yenildi
08.01.2018 - 20:15 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Kayserispor, Arnavutluk temsilcisi Kukesi’yle oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Etiketler : umut bulut,kayserispor,arnavutluk,
534624 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/534624.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
3
3
31
18
13
36
2
Galatasaray
17
11
2
4
37
22
15
35
3
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Göztepe
17
9
3
5
30
26
4
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
33
28
5
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
17
6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
17
5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
17
5
4
8
22
30
-8
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Osmanlıspor
17
5
2
10
26
34
-8
17
15
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
16
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
17
2
3
12
14
29
-15
9
17. Hafta Maçları
23.12.2017
Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
23.12.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş
23.12.2017
Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
24.12.2017
Antalyaspor - Alanyaspor
24.12.2017
Kayserispor 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 1 Trabzonspor
24.12.2017
Kasımpaşa 1 - 2 Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
Galatasaray 3 - 1 Göztepe
25.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
4
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Boluspor
17
7
3
7
21
17
4
24
7
Erzurumspor
17
6
6
5
20
20
0
24
8
Balıkesirspor
17
7
5
5
32
28
4
23
9
Elazığspor
17
6
5
6
24
22
2
23
10
İstanbulspor
17
6
5
6
18
17
1
23
11
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
17
5
5
7
24
25
-1
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
18
16
Denizlispor
17
3
5
9
16
27
-11
14
17
Grandmedical Manisaspor
17
6
2
9
21
27
-6
11
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4