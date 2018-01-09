Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamp yaptığı otelin sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya gelen kırmızı-mavili ekip sahaya Rybka, Hakan, Tayyib, Ferhat, Ibanez, İshak, Osman, Hamidou, Serdar, Bliznichenko ve N’djeng on biri ile çıktı. karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, Karabükspor’un golünü 8. dakikada Bliznichenko kaydetti. Karşılaşmayı Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman da takip etti.