Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Bayrak Senin Elinde’ teması ile düzenlenen Kudüs Halk Koşusu Çengelköy, Beylerbeyi ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı güzergâhında gerçekleştirilecek.

Tüm vatandaşların katılabileceği ve herhangi bir kayıt gerektirmeyen koşu, mehteran kösüne vurulmasıyla başlayacak ve güzergâhtaki yol tek şerit olarak trafiğe kapalı olacak.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Dr. Mustafa Canbey, faaliyet ile ilgili yaptığı açıklamada; “Kudüs bizler için her zaman öncelikli gündemdir. Mübarek beldelerimizde yapılan zulümleri asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu vesileyle gönlü Kudüs’te olan herkesi Kudüs Halk Koşusu’na bekliyoruz” dedi.

Filistinli gençlerin de katılması beklenen Kudüs Halk Koşusu’nda katılımcılar alanda kurulan stantlardan Türkiye ve Filistin Bayrakları temin edebilecekler.

Kudüs Halk Koşusu, 10.30’da Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi’nden verilecek startın ardından Şehitler Köprüsü’ndeki 15 Temmuz Anıtı’nda sona erecek.

15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde yarışmayı tamamlayan ve dereceye girenlere kupa, 10.000 katılımcıya da Kudüs Koşusu Hatıra Madalyası verilecek.

Hatıra Madalyalarının arkasındaki numaralara göre yapılacak çekilişle 10 kişiye Kudüs ziyareti hediye olarak verilecek.

Programda sevilen sanatçı Ömer Karaoğlu katılımcılara Kudüs eserinin de yeraldığı ezgilerini seslendirecek.