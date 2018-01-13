Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un en önemli yıldızı Burak Yılmaz’a, Çin’in Shanghai Shenhua takımından teklif geldi. Bordo-mavili kulübün sezon başında Çin’in Beijing Guoan takımından 3,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yılmaz, sezonun ilk yarısında 14 maçta attığı 14 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Süper Lig’de gol krallığı yarışında da zirveye ortak olan 32 yaşındaki forvet oyuncusuna, Çin’in Shanghai Shenhua takımından 15 milyon avroluk geldiği kaydedildi. Yönetimin bu teklife karşı vereceği cevap da merak uyandırırken, sosyal medya üzerinde taraftarlar da satılıp satılmaması konusunda ikiye bölündü. Burak Yılmaz ise Beijing Guoan’dan Trabzonspor’a transferi sürecinde ailesel sebeplerinden dolayı Çin’den ayrılmak istediğini belirtmişti.



Çalışmalara başladı

Yeniden Çin’e transferi gündeme gündeme gelen Burak’tan müjdeli haber... Antalya kampının üçüncü günündeki antrenmanda sakatlanan ve dizinde yırtık tespit edilen Burak, bireysel çalışmalara başladı. 32 yaşındaki forvetin 21 Ocak’ta Konyaspor’la oynanacak ikinci yarının ilk maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

Castillo satılık

Başkan Muharrem Usta başta olmak üzere teknik heyetin kendisini kazanmak için yoğun çaba harcadığı Castillo, kamp performansı ile üzdü. İsteksiz görüntüsü ile dikkat çeken oyuncunun tavrı karşısında yönetim, teklif gelirse değerlendirme kararı aldı. Castillo için şu ana kadar resmî bir teklif gelmediği, 4 milyon avrodan aşağı bir ücretin de kabul edilmeyeceği öğrenildi.