Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Asya ve Avrupa karmalarını karşı karşıya getirecek mücadelede halk oylamasıyla belirlenen kadroların başında ise Darüşşafaka Koçu David Blatt ve Eskişehir Basket’in Başantrenörü Josep Maria Berrocal’ın olacağı belirtildi. Basketbolseverlere heyecanlı ve keyifli anlar yaşatacak Asya-Avrupa maçında yetenek, 3 sayı ve smaç yarışması gibi etkinlikler olacak, şanrkıcı Murat Boz sahne alacak, maçın devre arasında jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı gösteri yapacak. redbull.com’da belirlenen sonuçlara göre kadrolar şöyle oluştu:

Avrupa Karması (Başantrenör: David Blatt)

l Errick McCollum (Anadolu Efes)

l Scottie Wilbekin (Darüşşafaka)

l DJ Strawberry (Beşiktaş Sompo Japan)

l Derrick Brown (Anadolu Efes)

l Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)

l Kartal Özmızrak (Darüşşafaka)

l Kenan Sipahi (Beşiktaş S. Japan)

l Erving Walker (Demir İ. B.Çekmece)

l Göksenin Köksal (G.Saray Odeabank)

l Ege Arar (Galatasaray Odeabank)

l Ivan Buva (İstanbul BBSK)

l Jajuan Jhonson (Darüşşafaka).

Anadolu Karması (Başantrenör: m. Berrocal)

l Barış Ermiş (TOFAŞ)

l Brad Wanamaker (Fenerbahçe Doğuş)

l Luigi Datome (Fenerbahçe Doğuş)

l Samuel Mejia (TOFAŞ)

l Gasper Vidmar (Banvit)

l Melih Mahmutoğlu (F.bahçe Doğuş)

l Buğrahan Tuncer (Eskişehir Basket)

l Tolga Geçim (Banvit)

l Metecan Birsen (Sakarya BŞB)

l Jeffrey Curtis (Eskişehir Basket)

l Moustapha Fall (Sakarya BŞB)

l Christopher Obekpa (Trabzonspor)