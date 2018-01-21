Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arda Turan, Medipol Başakşehir ile ilk resmi maçına çıktı. Takımının, Giresunspor ile 17 Ocak'ta oynadığı kupa maçından 2 gün önce Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalayan Arda Turan, Bursaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna dahil oldu.

En son 20 Mayıs 2011'de Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maçla birlikte Süper Lig'de oynayan 30 yaşındaki futbolcu,

6 yıl 8 ay sonra Süper Lig'de sahne aldı.

Maçın 86. dakikasında ceza sahası dışından şık bir golle skoru 3-0 yapan Arda Turan, Galatasaray'ın Manisaspor'u deplasmanda 3-2 yendiği 18 Nisan 2011'den sonra Süper Lig'deki ilk golünü attı.