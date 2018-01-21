Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu yaptığı açıklamada Arda Turan hakkında konuştu. Avcı, "Arda Turan’ın 1 senedir maç performansında eksiklik vardı, ekimiz Barcelona’dan antrenman verilerini aldı, antrenman planlaması yapıyoruz. Yetenekli olduğu için topu kaybetmeyen, yeteneklerini doğru kullanan bir oyuncu. Bugün de golle başlaması hem onun için hem de bizim için harika. O yetenekleri ile birlikte bu sistemin içerisine dahil olarak çok önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Bursaspor’un iki farklı formasyonda oynayan bir takım olduğunu dile getiren Abdullah Avcı, kendilerinin de buna göre bir çalışma gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Baskıyı nasıl yapacağız, topa sahip olduğumuzda opsiyonlarımızı nasıl kullanacağız bununla ilgili çalışmalar yaptık. İlk gole kadar yüzde 81 oranında topla oynamışız. 61 dakika top oyunda kalmış, oyunun bütününde ise yüzde 61 ile topla oynadık. İkinci golden sonra 45 ve 55’inci dakikalar arasında baskı yer gibi olduk, bireysel hatalar yaptık. İkinci golden sonra oyunumuz kendi kalitemize yakın oldu" dedi.

Oyuncularının maçta bir pozisyon verdiklerini ama genel anlamda iyi oynadıklarına işaret eden Abdullah Avcı, "Pas oyununu bazen çok abarttık, tekrar tekrar geriye döndük atak sonuçlandırmayı daha fazla yapabilirdik. Böyle bir deplasmanda, seyirci atmosferinde ve farklı formasyonlardaki Bursaspor’a karşı hem bu oyunu oynamak hem de bu skoru almak kolay değil. Oyuncularımın bireysel performansları ve sistemin içindeki performansları son derece iyiydi. Bursaspor, her yerde herkese karşı sonuç alabilecek bir takım" şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı ayrıca, maçtan sonra üzücü bir haber aldıklarını da belirterek "Şehitlerimiz var, kazandık seviniyoruz ama hayatın bir takım gerçekleri de var, herkese başsağlığı diliyorum“ dedi.