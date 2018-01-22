Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heyecanla beklenen transferde flaş gelişme… Arsenal'in yıldızı Alexis Sanchez'in Manchester United forması ile çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Anlaşmayı sonlandırmak için Manchester'a giden Sanchez'in Old Trafford'ın ortasında 'tam takım' Manchester United forması ile selfie çekerken görüntüsü sosyal medyanın en çok konuşulanlar arasında girdi.

RESMÎ AÇIKLAMA BUGÜN YAPILACAK

29 yaşındaki oyuncuyla ilgili resmî açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

Sanchez'in haftalık 500 bin poundluk müthiş bir sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Öte yandan bu transferin diğer tarafında Henrikh Mkhitaryan bulunuyor. Manchester United'ın yıldız ismi de Arsenal'e imza atmak üzere Londra'nın yolunu tuttu.